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Долгополов сыграет с Джоковичем на турнире в Риме

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Долгополов не выходил на корт с начала апреля.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

Украинец Александр Долгополов после пропуска нескольких турниров выступит на соревнованиях в Риме.

Соперником в первом круге турнира серии АТР 1000 в Риме станет Новак Джокович.

Долгополов сыграл с сербом пять поединков и все они остались за Джоковичем.

Из-за травмы первая ракетка Украины пропустил несколько турниров и последний раз выходил на корт в начале апреля. Последним отказом украинца от участия был турнир в Мадриде.

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Теги: Александр Долгополов, теннис
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