Долгополов сыграет с Джоковичем на турнире в Риме
Долгополов не выходил на корт с начала апреля.
Украинец Александр Долгополов после пропуска нескольких турниров выступит на соревнованиях в Риме.
Соперником в первом круге турнира серии АТР 1000 в Риме станет Новак Джокович.
Долгополов сыграл с сербом пять поединков и все они остались за Джоковичем.
Из-за травмы первая ракетка Украины пропустил несколько турниров и последний раз выходил на корт в начале апреля. Последним отказом украинца от участия был турнир в Мадриде.
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