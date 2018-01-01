Свитолина сохранит четвертую позицию в рейтинге лучших теннисисток мира

Элина Свитолина не потеряет свою позицию по итогам турнира в Мадриде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина останется четвертой в мире по итогам турнира в Мадриде.

Это стало понятно после того, как в полуфинале турнира вылетели Каролина Плишкова и Каролин Гарсия, которые могли сместить украинку в мировом рейтинге.

Следующую неделю Элина начнет четвертой, но там ей придется защищать много очков в Риме, где в прошлом году она стала победительницей.

Напомним, что Элина Свитолина в напряженном матче уступила Каре Суарес Наварро.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!