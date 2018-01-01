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Надаль впервые за год проиграл на грунте

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Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму в Мадриде.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль проиграл в четвертьфинале турнира в Мадриде австрийцу Доминику Тиму 5:7, 3:6.

Надаль впервые за год проиграл на грунте – последний раз он уступил 51 неделю назад также Тиму в четвертьфинале Рима.

С тех пор 31-летний испанец выиграл на грунте 21 матч и 50 сетов подряд, побив рекорд 34-летней давности, завоевав титулы на прошлогоднем Ролан Гаррос и в Монте-Карло и Барселоне этой весной.

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Теги: Рафаэль Надаль, теннис
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