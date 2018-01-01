Украинка Ястремская вышла в полуфинал престижного турнира во Франции

Даяна Ястремская сыграет в полуфинале турнира серии ITF Womens Circuit.

Украинка Даяна Ястремская вышла в полуфинал престижного турнира серии ITF Womens Circuit во французском Кань-сюр-Мере с призовым фондом в 100 тысяч долларов.

17-летней украинке понадобилось 2 часа 18 минут, чтобы обыграть швейцарскую теннисистку Викторию Голубич, которая ранее находилась на 51-м месте в мировом рейтинге.

Отметим, что в решающем сете участницы матча за десять геймов сделали семь брейков, а по ходу всей встречи Ястремская семь раз взяла подачу соперницы и восемь раз проиграла свою.

За выход в финал турнира в Кань-сюр-Мер Даяна поспорит с победительницей матча между пятой сеяной словачкой Викторией Кужмовой и Андреа Петкович из Германии, посеянной под четвертым номером.

Даяна Ястремская (Украина, Q) - Виктория Голубич (Швейцария) - 7:5, 1:6, 6:4

Напомним, что Элина Свитолина в напряженном матче уступила Каре Суарес Наварро.

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