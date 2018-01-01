Свитолина: Надеюсь, такие тяжелые матчи помогут мне на Ролан Гаррос

Украинка прокомментировала вылет с турнира в Мадриде.

Элина Свитолина высказала мнение о причинах поражения от Карлы Суарес Наварро во втором круге турнира в Мадриде:

"Есть кое-какие вещи, которые мне бы хотелось сделать иначе, но у меня не получилось. Надеюсь, такие тяжелые поединки мне помогут при подготовке к Ролан Гаррос.

Считаю, что показала хорошую игру вчера. Не могу сказать, что действовала плохо. В первом и даже в третьем сете выглядела солидно, и могу лишь поздравить свою соперницу. Она действовала невероятно и брала очень важные очки, которые в конечном итоге сделали разницу.

Есть определенные вещи, которые я вынесу из этого матча. Дело не в отсутствии уверенности, ведь я хорошо играла и выиграла достаточно много очков. В таких поединках важно не расстраиваться. Нужно оставаться позитивным и исправить кое-что в своей игре, хотя на самом деле я не допустила много ошибок", – приводит слова украинки metro.co.uk

Напомним, что Элина Свитолина в напряженном матче уступила Каре Суарес Наварро.

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