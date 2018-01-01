Переключиться на мобильную версию

Свитолина: Надеюсь, такие тяжелые матчи помогут мне на Ролан Гаррос

Комментариев: 0
Украинка прокомментировала вылет с турнира в Мадриде.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
WTA

Элина Свитолина высказала мнение о причинах поражения от Карлы Суарес Наварро во втором круге турнира в Мадриде:

"Есть кое-какие вещи, которые мне бы хотелось сделать иначе, но у меня не получилось. Надеюсь, такие тяжелые поединки мне помогут при подготовке к Ролан Гаррос.

Считаю, что показала хорошую игру вчера. Не могу сказать, что действовала плохо. В первом и даже в третьем сете выглядела солидно, и могу лишь поздравить свою соперницу. Она действовала невероятно и брала очень важные очки, которые в конечном итоге сделали разницу.

Есть определенные вещи, которые я вынесу из этого матча. Дело не в отсутствии уверенности, ведь я хорошо играла и выиграла достаточно много очков. В таких поединках важно не расстраиваться. Нужно оставаться позитивным и исправить кое-что в своей игре, хотя на самом деле я не допустила много ошибок", – приводит слова украинки metro.co.uk

Напомним, что Элина Свитолина в напряженном матче уступила Каре Суарес Наварро.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Мадрид, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь