Серена Уильямс пропустит турнир в Риме

Американская теннисистка снялась с грунтового турнира серии WTA Premier 5 в Риме.

23-кратная победительница турниров Большого Шлема Серена Уильямс снялась с очередного турнира - Internazionali BNL d'Italia в Риме. Об этом сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Причина отказа теннисистки от участия пока неизвестна.

Место Уильямс в основной сетке займет другая американка - Кэтрин Беллис.

Таким образом, бывшая первая ракетка мира с марта не выступала в официальных турнирах.

Ранее Серена Уильямс снялась с турнира в Мадриде.

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