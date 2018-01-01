Наварро - о матче со Свитолиной: Только в Испании могу видеть полную поддержку публики

Карала Суарес Наварро рассказала, что помогло ей обыграть Элину Свитолину на турнире в Мадриде.

Украинка Элина Свитолина уступила Карле Суарес Наварро в матче второго круга турнира в Мадриде. По словам Наварро, в этом ей помогли родные трибуны, поскольку такую поддержку публики она нигде больше не чувствует.

"Чувствую себя отлично. Я счастлива. Это одна из тех побед, которые очень необходимы. Победа на домашнем корте перед людьми, которые тебя поддерживают и придают тебе уверенность. Это окрыляет. Вообще, я не привыкла к таким ощущениям. Я испытываю их только здесь. За границей за меня не многие болеют. Поэтому только в Испании я могу увидеть, как 100% публики поддерживают меня.

Завтра меня ожидает очередной сложный матч, и я уже о нем думаю. Но сейчас я чувствую облегчение, потому что во время матча прошла через некоторые вещи, например, нервозность или напряжение, которые были связаны с тем, что я играла перед моей семьей", - цитирует Наварро WTA Insider.

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