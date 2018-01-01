Костюк: Из-за тенниса я лишаю себе многих вещей, которые свойственны детству

Марта Костюк рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в раннем возрасте.

Украинская теннисистка 15-летняя Марта Костюк рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в раннем возрасте из-за профессиональной карьеры.

"Из-за тенниса я лишаю себе многих вещей, которые свойственны детству. Вы теряете время, когда действительно счастливы и не испытываете никаких проблем. У вас рано появляется много обязанностей, и это уже очень большое давление. Это сложно, но я справляюсь.

Я уехала в сентябре и вернулась в середине декабря, поэтому я долго не была дома, и это было действительно очень тяжело. Мысленно, очень трудно. В последний раз я была дома после Australian Open течение всего лишь пяти дней в начале февраля.

Когда я в Киеве, я бываю занята с восьми утра и до восьми вечера. У меня нет много времени быть дома, но мне очень нравится там находится. Иногда для меня трудно вернуться домой. Поэтому мне лучше остаться где-то на месяц больше", – сказала Костюк в комментарии Tennis World.

Напомним, что украинка уступила Ларе Аррубаррене в стартовом туре турнира в Мадриде. Несмотря на ранний вылет, Костюк горда собой, что в таком раннем возрасте сумела выступить на турнире такого калибра.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!