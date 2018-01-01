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Ястремская стартовала с победы на турнире во Франции

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Даяна Ястремская прошла во второй круг турнира серии ITF Pro Circuit во французском Кань-сюр-Мер.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире серии ITF Pro Circuit, который ныне проходит во французском Кань-сюр-Мер.

17-летняя украинка в двух сетах разобралась с австралийкой Оливией Роговской, для этого Ястремской понадобилось один час и восемь минут.

В первом сете Ястремская взяла три подачи на приеме. Роговска, в свою очередь, записала в свой актив один брейк-поинт. Украинка вела в счете 5:2 и трижды имела возможность взять сетбол, однако вместо этого позволила сравнять счет австралийке. В итоге, Ястремская сумела довести сет до победы. 

Вторую партию украинка начала с проигранной подачи, но в конечном итоге взяла еще три брейк-поинта, что и позволило обыграть австралийку. 

Также Ястремская успела успешно выполнить один эйс.

Даяна Ястремская (Украина, Q) – Оливия Роговска (Австралия) – 7:5, 6:2

Добавим, что во втором раунде Ястремская сыграет с победителем пары Жиль Тайхманн – Полин Парментье.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко без шансов уступила в первом круге турнира в Мадриде.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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