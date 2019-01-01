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Свитолина – Суарес-Наварро: видео онлайн трансляция матча в Мадриде

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Элина Свитолина сыграет с Карлой Суарес-Наварро во втором круге турнира в Мадриде.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина во вторник, 8 мая, встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро в матче второго круга турнира в Мадриде.

Ориентировочное начало матча – 17:00 по киевскому времени.

Видео онлайн трансляция встречи будет доступна в данной статье.

Напомним, в первом круге турнира Свитолина разгромила француженку Ализу Корне. Смотрите также расписание и результаты турнира в Мадриде.

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Теги: Элина Свитолина, Карла Суарес-Наварро, Мадрид, WTA, видео, онлайн трансляция, теннис
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