Свитолина – Суарес-Наварро: видео онлайн трансляция матча в Мадриде

Элина Свитолина сыграет с Карлой Суарес-Наварро во втором круге турнира в Мадриде.

Украинская теннисистка Элина Свитолина во вторник, 8 мая, встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро в матче второго круга турнира в Мадриде.

Ориентировочное начало матча – 17:00 по киевскому времени.

Видео онлайн трансляция встречи будет доступна в данной статье.

Напомним, в первом круге турнира Свитолина разгромила француженку Ализу Корне. Смотрите также расписание и результаты турнира в Мадриде.

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