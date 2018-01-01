Свитолина – Суарес-Наварро: прогноз и ставки на матч в Мадриде

Элина Свитолина сыграет с Карлой Суарес-Наварро во втором круге турнира в Мадриде.

Прогноз на матч Свитолина – Суарес-Наварро от букмекеров Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро в матче второго круга в Мадриде.

Букмекеры конторы bet365 считают фаворитом встречи украинку, установив коэффициент на ее победу 1,4, а на успех испанки – 2,75. Их коллеги из William Hill тоже отдают преимущество Свитолиной. Так, ставки на ее триумф принимаются с коэффициентом 1,44, а на победу ее соперницы – 2,75.

Поединок Свитолина – Суарес-Наварро в рамках турнира в Мадриде состоится 8 мая.

Напомним, в первом круге турнира Свитолина разгромила француженку Ализе Корне. Смотрите также расписание и результаты турнира в Мадриде.

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