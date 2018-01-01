Цуренко без шансов уступила в первом круге турнира в Мадриде

Леся Цуренко проиграла Петре Квитовой.

Украинка Леся Цуренко без особых шансов уступила чешке Петре Квитовой в стартом матче турнире категории Premier, который ныне проходит в Мадриде.

Цуренко взяла подачу на приеме, однако после этого эпизода на старте матча, на корте была лишь Квитова. В первом сете чешка взяла шесть геймов подряд и повела в счете.

Вторая партия не особо отличалась от первой. Квитова однажды проиграла свою подачу, однако записала в свой актив три брейк-поинта и без особых проблем выиграла матч.

Отметим, что для победы над украинкой Квитовой понадобилось чуть больше часа.

Петра Квитова (Чехия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:2

В следующем раунде турнира в Мадриде Квитова сыграет с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

Ранее сообщалось, что Свитолина уверено стартовала на турнире в Мадриде, обыграв француженку Ализе Корне .

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