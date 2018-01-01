Переключиться на мобильную версию

Украинка Киченок вышла во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде

Комментариев: 0
Надежда Киченок и Анастасия Родионова одолели соперниц из США и Германии.
Надежда Киченок
Надежда Киченок
Getty Images

Украинка Надежда Киченок в паре с Анастасией Родионовой из Австралии обыграли Ракель Атаво из США и немку Анну-Лену Гренефельд в матче первого круга турнира серии WTA Premier Mandatory в Мадриде.

Киченок и Родионова в двух сетах победили со счетом 6:2, 6:4, потратив на это немного более часа.

Украинка и австралийка сделали 2 эйса, допустили одну ошибку при вводе мяча в игру и совершили 4 брейк-поинта из 16.

Их соперницы совершили 1 эйс, сделали три двойных ошибки и выиграли 1 гейм на приеме.

Во втором круге соперницами Киченок и Родионовой станут теннисистки из Чехии Барбара Стрыцова и Андрея Главачкова-Сестини.

Ранее сообщалось, что в одиночном разряде турнира в Мадриде Элина Свитолина вышла во второй круг, а Марта Костюк уступила в стартовом матче.

Поделись:
Теги: Надежда Киченок, Турнир в Мадриде, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь