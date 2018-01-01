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Свитолина - Корне: обзор матча турнира в Мадриде

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Украинка разгромила французскую 34-ю ракетку мира.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла в матче первого круга Mutua Madrid Open и вышла в следующий раунд.

В стартовом матче Свитолина встретилась с Ализой Корне, которую обыграла со счетом 6:2, 6:2.

Предлагаем вашему вниманию обзор победного для Свитолиной матча:

Ранее сообщалось, что Марта Костюк не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде.

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Теги: Элина Свитолина, Турнир в Мадриде, теннис, обзор матча, видео
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