Свитолина - Корне: обзор матча турнира в Мадриде
Украинка разгромила французскую 34-ю ракетку мира.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла в матче первого круга Mutua Madrid Open и вышла в следующий раунд.
В стартовом матче Свитолина встретилась с Ализой Корне, которую обыграла со счетом 6:2, 6:2.
Предлагаем вашему вниманию обзор победного для Свитолиной матча:
Ранее сообщалось, что Марта Костюк не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде.
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