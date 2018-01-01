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Костюк уступила в стартовом матче турнира в Мадриде

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15-летняя теннисистка не смогла обыграть 80-ю ракетку мира.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Юная украинка Марта Костюк проиграла в матче первого круга турнира серии WTA Premier Mandatory в Мадриде.

Костюк уступила место во втором круге испанке Ларе Арруабаррене. Матч длился 1 час 40 минут, за которые украинка смогла выполнить три подачи на вылет, 10 раз допустила ошибки при вводе мяча в игру и совершила ти брейк-поинта из девяти.

Испанка не смогла сделать ни одного эйса, взяла 6 геймов на подаче и не допустила ни одной двойной ошибки.

Лара Аррубаррена (Испания) – Марта Костюк (Украина) 6:3, 4:6, 6:2

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина пробилась во второй круг турнира в Мадриде.

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Теги: Марта Костюк, Турнир в Мадриде, теннис
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