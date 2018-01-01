Мадрид (ATP): Тим выбил Надаля, Шаповалов обыграл Эдмунда

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Мадриде.

Mutua Madrid Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Мадриде (Испания) на грунтовых кортах местного комплекса Caja Mágica. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 6,4 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары.

Даты: 6 – 13 мая

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 7 435 455 долларов

Действующая чемпионка: Рафаэль Надаль (Испания)

Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (2), Григор Димитров (3), Хуан-Мартин Дель Потро (4), Доминик Тим (5), Кевин Андерсон (6), Джон Иснер (7), Давид Гоффен (8).

Украинцы на турнире: нет

Расписание и результаты матчей:

Четвертьфинал

Душан Лайович (Сербия, Q) – Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – 6:7 (3), 6:3, 3:6

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 5:7, 3:6

Кайл Эдмунд (Великобритания) – Денис Шаповалов (Канада) – 5:7, 7:6(6), 4:6

11.05 (22:30) Джон Иснер (США, 7) – Александр Зверев (Германия, 2) –

Третий круг

Давид Гоффен (Бельгия, 8) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 3:6, 3:6

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – 3:6, 6:7(9)

Денис Шаповалов (Канада) – Милош Раонич (Канада) – 6:4, 6:4

Борна Чорич (Хорватия) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 6:2, 6:7(7), 4:6

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 4) – Душан Лайович (Сербия, Q) – 6:3, 4:6, 6:7

Джон Иснер (США, 7) – Пабло Куэвас (Уругвай) – 6:7(11), 7:6(7), 7:6(7)

Леонардо Майер (Аргентина) – Александр Зверев (Германия, 2) – 4:6, 2:6

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Диего Шварцман (Аргентина, 13) – 6:3, 6:4

Второй круг

Бенуа Пэр (Франция) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:7 (5), 6:4, 4:6

Душан Лайович (Сербия, Q) – Ришар Гаске (Франция) – 7:6(1), 7:6(1)

Милош Раонич (Канада) – Григор Димитров (Болгария, 3) – 7:5, 3:6, 6:3

Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 4) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:3, 6:3

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 3:6, 6:4, 5:7

Давид Гоффен (Бельгия, 8) – Робин Хасе (Нидерланды) – 7:5, 6:3

Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) – Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – 7:5, 6:7 (3), 2:6

Кайл Эдмунд (Великобритания) – Новак Джокович (Сербия, 10) – 6:3, 2:6, 6:3

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Пабло Куэвас (Уругвай) – 1:6, 7:6 (2), 2:6

Джон Иснер (США, 7) – Райан Харрисон (США) – 7:6 (2), 7:6 (7)

Фелисьяно Лопес (Испания) – Диего Шварцман (Аргентина, 13) – 5:7, 6:2, 2:6

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:1

Леонардо Майер (Аргентина) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:2, 6:1

Борна Чорич (Хорватия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:0, 6:2

09.05 (21:00) Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 6:4,

09.05 (22:30) Евгений Донской (Россия, Q) – Александр Зверев (Германия, 2) –

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада) – Теннис Сандгрен (США) – 6:1, 6:4

Ришар Гаске (Франция) – Томаш Бердых (Чехия, 14) – 6:4, 6:2

Люка Пуи (Франция, 15) – Бенуа Пэр (Франция) – 2:6, 3:6

Адриан Маннарино (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина, 13) – 1:6, 3:6

Николас Киккер (Аргентина, Q) – Милош Раонич (Канада) – 3:6, 2:6

Жюльен Беннето (Франция, LD) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 4:6, 2:6

Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) – Миша Зверев (Германия) – 6:1, 2:6, 7:6 (6)

Карен Хачанов (Россия) – Душан Лайович (Сербия, Q) – 3:6, 2:6

Кей Нисикори (Япония) – Новак Джокович (Сербия, 10) – 5:7, 4:6

Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания, WC) – 6:3, 6:2

Пабло Андухар (Испания, WC) – Фелисьяно Лопес (Испания) – 6:7, 3:6

Гаэль Монфис (Франция) – Николоз Басилашвили (Грузия, Q) – 6:2, 3:6, 6:3

Робин Хасе (Нидерланды) – Чхун Хен (Южная Корея) – 6:2, 6:0

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – Джаред Доналдсон (США) – 6:7 (3), 6:4, 6:4

Фабио Фоньини (Италия, 16) – Леонардо Майер (Аргентина) – 3:6, 4:6

Евгений Донской (Россия, Q) – Стефанос Циципас (Греция, WC) – 5:7, 6:4, 7:6 (3)

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Юити Сугита (Япония) – 6:4, 6:3

Мариуш Копил (Румыния, Q) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 4:6

Пабло Куэвас (Уругвай) – Джек Сок (США, 12) – 6:7 (5), 6:4, 6:0

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 9) – Борна Чорич (Хорватия) – 4:6, 2:6

Петер Гоевчик (Германия) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 7:5, 2:6, 5:7

Фернандо Вердаско (Испания) – Паоло Лоренци (Италия) – 7:5, 6:4

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, WC) – Райан Харрисон (США) – 4:6, 6:7

Даниил Медведев (Россия) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 4:6, 0:6