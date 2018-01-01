Мадрид (ATP): Шаповалов обыграл Сандгрена, Бердых сыграет с Гаске

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Мадриде.

Mutua Madrid Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Мадриде (Испания) на грунтовых кортах местного комплекса Caja Mágica. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 6,4 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары.

Даты: 6 – 13 мая

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 7 435 455 долларов

Действующая чемпионка: Рафаэль Надаль (Испания)

Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (2), Григор Димитров (3), Хуан-Мартин дель Потро (4), Доминик Тим (5), Кевин Андерсон (6), Джон Иснер (7), Давид Гоффен (8).

Украинцы на турнире: –

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада) – Теннис Сандгрен (США) – 6:1, 6:4

Ришар Гаске (Франция) – Томаш Бердых (Чехия, 14)

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, WC) – Райан Харрисон (США)

Фабио Фоньини (Италия, 16) – Леонардо Майер (Аргентина)

победитель квалификации – победитель квалификации

Карен Хачанов (Россия) – победитель квалификации

победитель квалификации – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

победитель квалификации – победитель квалификации

Пабло Куэвас (Уругвай) – Джек Сок (США, 12)

победитель квалификации – Стефанос Циципас (Греция, WC)

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – Джаред Доналдсон (США)

победитель квалификации – победитель квалификации

Пабло Андухар (Испания, WC) – Фелисьяно Лопес (Испания)

Люка Пуи (Франция, 15) – Бенуа Пэр (Франция)

победитель квалификации – Роберто Карбальес-Баэна (Испания, WC)

Жюльен Беннето (Франция, LD) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 9) – Борна Чорич (Хорватия)

Петер Гоевчик (Германия) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания)

Фернандо Вердаско (Испания) – Паоло Лоренци (Италия)

Робин Хасе (Нидерланды) – Чхун Хен (Южная Корея)

победитель квалификации – Миша Зверев (Германия)

Гаэль Монфис (Франция) – победитель квалификации

Кей Нисикори (Япония) – Новак Джокович (Сербия, 10)

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Юити Сугита (Япония)

победитель квалификации – победитель квалификации

Адриан Маннарино (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина, 13)

победитель квалификации – Милош Раонич (Канада)

Даниил Медведев (Россия) – Кайл Эдмунд (Великобритания)