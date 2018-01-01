Мадрид (ATP): Раонич сыграет с Кикером, Джокович – с Нисикори
Mutua Madrid Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Мадриде (Испания) на грунтовых кортах местного комплекса Caja Mágica. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 6,4 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары.
Даты: 6 – 13 мая
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 7 435 455 долларов
Действующая чемпионка: Рафаэль Надаль (Испания)
Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (2), Григор Димитров (3), Хуан-Мартин дель Потро (4), Доминик Тим (5), Кевин Андерсон (6), Джон Иснер (7), Давид Гоффен (8).
Украинцы на турнире: –
Расписание и результаты матчей:
Первый круг
Денис Шаповалов (Канада) – Теннис Сандгрен (США) – 6:1, 6:4
Ришар Гаске (Франция) – Томаш Бердых (Чехия, 14) – 6:4, 6:2
Люка Пуи (Франция, 15) – Бенуа Пэр (Франция) – 2:6, 3:6
Адриан Маннарино (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина, 13) – 1:6, 3:6
14:30 Николас Киккер (Аргентина, Q) – Милош Раонич (Канада)
14:30 Жюльен Беннето (Франция, LD) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
16:00 Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) – Миша Зверев (Германия)
16:00 Карен Хачанов (Россия) – Душан Лайович (Сербия, Q)
17:00 Кей Нисикори (Япония) – Новак Джокович (Сербия, 10)
17:30 Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания, WC)
21:00 Пабло Андухар (Испания, WC) – Фелисьяно Лопес (Испания)
22:30 Гаэль Монфис (Франция) – Николоз Басилашвили (Грузия, Q)
13:00 Пабло Куэвас (Уругвай) – Джек Сок (США, 12)
13:00 Евгений Донской (Россия, Q) – Стефанос Циципас (Греция, WC)
13:00 Даниил Медведев (Россия) – Кайл Эдмунд (Великобритания)
13:00 Пабло Карреньо-Буста (Испания, 9) – Борна Чорич (Хорватия)
13:00 Филипп Кольшрайбер (Германия) – Юити Сугита (Япония)
13:00 Петер Гоёвчик (Германия) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания)
13:00 Фернандо Вердаско (Испания) – Паоло Лоренци (Италия)
13:00 Робин Хасе (Нидерланды) – Чхун Хён (Южная Корея)
13:00 Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – Джаред Доналдсон (США)
13:00 Мариуш Копил (Румыния, Q) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
13:00 Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, WC) – Райан Харрисон (США)
13:00 Фабио Фоньини (Италия, 16) – Леонардо Майер (Аргентина)
Полная версия правил