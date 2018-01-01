Мадрид (ATP): Джокович в двух сетах победил Нисикори

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Мадриде.

Mutua Madrid Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Мадриде (Испания) на грунтовых кортах местного комплекса Caja Mágica. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 6,4 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары.

Даты: 6 – 13 мая

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 7 435 455 долларов

Действующая чемпионка: Рафаэль Надаль (Испания)

Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (2), Григор Димитров (3), Хуан-Мартин дель Потро (4), Доминик Тим (5), Кевин Андерсон (6), Джон Иснер (7), Давид Гоффен (8).

Украинцы на турнире: –

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада) – Теннис Сандгрен (США) – 6:1, 6:4

Ришар Гаске (Франция) – Томаш Бердых (Чехия, 14) – 6:4, 6:2

Люка Пуи (Франция, 15) – Бенуа Пэр (Франция) – 2:6, 3:6

Адриан Маннарино (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина, 13) – 1:6, 3:6

Николас Киккер (Аргентина, Q) – Милош Раонич (Канада) – 3:6, 2:6

Жюльен Беннето (Франция, LD) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 4:6, 2:6

Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) – Миша Зверев (Германия) – 6:1, 2:6, 7:6 (6)

Карен Хачанов (Россия) – Душан Лайович (Сербия, Q) – 3:6, 2:6

Кей Нисикори (Япония) – Новак Джокович (Сербия, 10) – 5:7, 4:6

Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания, WC) – 6:3, 6:2

21:00 Пабло Андухар (Испания, WC) – Фелисьяно Лопес (Испания)

22:30 Гаэль Монфис (Франция) – Николоз Басилашвили (Грузия, Q)

13:00 Пабло Куэвас (Уругвай) – Джек Сок (США, 12)

13:00 Евгений Донской (Россия, Q) – Стефанос Циципас (Греция, WC)

13:00 Даниил Медведев (Россия) – Кайл Эдмунд (Великобритания)

13:00 Пабло Карреньо-Буста (Испания, 9) – Борна Чорич (Хорватия)

13:00 Филипп Кольшрайбер (Германия) – Юити Сугита (Япония)

13:00 Петер Гоёвчик (Германия) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания)

13:00 Фернандо Вердаско (Испания) – Паоло Лоренци (Италия)

13:00 Робин Хасе (Нидерланды) – Чхун Хён (Южная Корея)

13:00 Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – Джаред Доналдсон (США)

13:00 Мариуш Копил (Румыния, Q) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

13:00 Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, WC) – Райан Харрисон (США)

13:00 Фабио Фоньини (Италия, 16) – Леонардо Майер (Аргентина)