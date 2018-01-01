Мадрид (ATP): Бердых сыграет с Гаске, Сандгрен – с Шаповаловым
Mutua Madrid Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Мадриде (Испания) на грунтовых кортах местного комплекса Caja Mágica. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 6,4 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары.
Даты: 6 – 13 мая
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 7 435 455 долларов
Действующая чемпионка: Рафаэль Надаль (Испания)
Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (2), Григор Димитров (3), Хуан-Мартин дель Потро (4), Доминик Тим (5), Кевин Андерсон (6), Джон Иснер (7), Давид Гоффен (8).
Украинцы на турнире: –
Расписание и результаты матчей:
Первый круг
Денис Шаповалов (Канада) – Теннис Сандгрен (США)
Ришар Гаске (Франция) – Томаш Бердых (Чехия, 14)
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, WC) – Райан Харрисон (США)
Фабио Фоньини (Италия, 16) – Леонардо Майер (Аргентина)
победитель квалификации – победитель квалификации
Карен Хачанов (Россия) – победитель квалификации
победитель квалификации – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
победитель квалификации – победитель квалификации
Пабло Куэвас (Уругвай) – Джек Сок (США, 12)
победитель квалификации – Стефанос Циципас (Греция, WC)
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – Джаред Доналдсон (США)
победитель квалификации – победитель квалификации
Пабло Андухар (Испания, WC) – Фелисьяно Лопес (Испания)
Люка Пуи (Франция, 15) – Бенуа Пэр (Франция)
победитель квалификации – Роберто Карбальес-Баэна (Испания, WC)
Жюльен Беннето (Франция, LD) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 9) – Борна Чорич (Хорватия)
Петер Гоевчик (Германия) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания)
Фернандо Вердаско (Испания) – Паоло Лоренци (Италия)
Робин Хасе (Нидерланды) – Чхун Хен (Южная Корея)
победитель квалификации – Миша Зверев (Германия)
Гаэль Монфис (Франция) – победитель квалификации
Кей Нисикори (Япония) – Новак Джокович (Сербия, 10)
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Юити Сугита (Япония)
победитель квалификации – победитель квалификации
Адриан Маннарино (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина, 13)
победитель квалификации – Милош Раонич (Канада)
Даниил Медведев (Россия) – Кайл Эдмунд (Великобритания)
Полная версия правил