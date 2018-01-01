Переключиться на мобильную версию

Мадрид (ATP): Бердых сыграет с Гаске, Сандгрен – с Шаповаловым

Комментариев: 0
Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского турнира в Мадриде.
Рафаэль Надаль – прошлогодний победитель турнира в Мадриде
Рафаэль Надаль – прошлогодний победитель турнира в Мадриде
Getty Images

Mutua Madrid Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Мадриде (Испания) на грунтовых кортах местного комплекса Caja Mágica. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 6,4 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары.

Даты: 6 – 13 мая
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 7 435 455 долларов
Действующая чемпионка: Рафаэль Надаль (Испания)
Лидеры посева: Рафаэль Надаль (1), Александр Зверев (2), Григор Димитров (3), Хуан-Мартин дель Потро (4), Доминик Тим (5), Кевин Андерсон (6), Джон Иснер (7), Давид Гоффен (8).
Украинцы на турнире: –

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада) –  Теннис Сандгрен (США)
Ришар Гаске (Франция) –  Томаш Бердых (Чехия, 14)

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, WC) –  Райан Харрисон (США)
Фабио Фоньини (Италия, 16) –  Леонардо Майер (Аргентина)
победитель квалификации – победитель квалификации
Карен Хачанов (Россия) – победитель квалификации
победитель квалификации –  Ян-Леннард Штруфф (Германия)
победитель квалификации – победитель квалификации
Пабло Куэвас (Уругвай) –  Джек Сок (США, 12)
победитель квалификации –  Стефанос Циципас (Греция, WC)
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) –  Джаред Доналдсон (США)
победитель квалификации – победитель квалификации
Пабло Андухар (Испания, WC) –  Фелисьяно Лопес (Испания)
Люка Пуи (Франция, 15) –  Бенуа Пэр (Франция)
победитель квалификации –  Роберто Карбальес-Баэна (Испания, WC)
Жюльен Беннето (Франция, LD) –  Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 9) –  Борна Чорич (Хорватия)
Петер Гоевчик (Германия) –  Альберт Рамос-Виньолас (Испания)
Фернандо Вердаско (Испания) –  Паоло Лоренци (Италия)
Робин Хасе (Нидерланды) –  Чхун Хен (Южная Корея)
победитель квалификации –  Миша Зверев (Германия)
Гаэль Монфис (Франция) – победитель квалификации
Кей Нисикори (Япония) –  Новак Джокович (Сербия, 10)
Филипп Кольшрайбер (Германия) –  Юити Сугита (Япония)
победитель квалификации – победитель квалификации
Адриан Маннарино (Франция) –  Диего Шварцман (Аргентина, 13)
победитель квалификации –  Милош Раонич (Канада)
Даниил Медведев (Россия) –  Кайл Эдмунд (Великобритания)

Поделись:
Теги: теннис, ATP, расписание матчей, результаты матчей, Мадрид
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь