Мадрид (WTA): Возняцки обыграла Гаврилову, Цуренко померяется силами с Квитовой

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Мадриде.

Mutua Madrid Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Мадриде (Испания) на грунтовых кортах местного комплекса Caja Mágica. С 2009 года женский турнир относится к серии WTA Premier Mandatory с призовым фондом в около 6 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 64 участницы в одиночном разряде и 28 пар.

Даты: 5 – 13 мая

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 8 000 930 долларов

Действующая чемпионка: Симона Халеп (Румыния)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Елена Остапенко (5), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк

Расписание и результаты матчей:

Первый круг

Ализе Корне (Франция) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 2:6, 2:6

Кики Бертенс (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 6:4

Елена Остапенко (Латвия, 5) – Ирина Бегу (Румыния) – 3:6,3:6

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 6:1, 7:5

Тимя Бабош (Венгрия) – Юлия Гёргес (Германия, 11) – 2:6, 4:6

Петра Мартич (Хорватия) – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:4, 6:2

Марта Костюк (Украина, WC) – Лара Арруабаррена (Испания, WC) – 3:6, 6:4, 2:6

Елена Веснина (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) – 4:6, 2:6

Анетт Контавейт (Эстония) – Винус Уильямс (США, 8) – 3:6, 6:3, 6:2

Кристина Младенович (Франция) – Коко Вандевей (США, 12) – 7:5, 6:0

Ван Цян (Китай) – Дарья Касаткина (Россия, 14) – 5:7, 6:7 (6)

Дарья Гаврилова (Австралия) – Каролина Возняцки (Дания, 2) – 3:6, 1:6

Сорана Кырстя (Румыния) – Катержина Синякова (Чехия)

Саманта Стосур (Австралия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:1, 6:7 (2), 6:3

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, WC) – Зарина Дияс (Казахстан, LD) – 6:4, 2:6, 6:2

Барбора Стрыцова (Чехия) – Карла Суарес-Наварро (Испания)

Анастасия Севастова (Латвия, 15) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия)

Арина Соболенко (беларусь) – Бернарда Пера (США)

Симона Халеп (Румыния, 1) – Екатерина Макарова (Россия)

Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – Мария Шарапова (Россия)

Александра Крунич (Сербия) – Виктория Азаренко (Беларусь, SR)

Чжан Шуай (Китай) – Наоми Осака (Япония)

Сара Соррибес-Тормо (Испания, WC) – Мэдисон Кис (США, 13)

Слоан Стивенс (США, 9) – Сильвия Солер-Эспиноса (Испания)

Сара Эрани (Италия) – Эшли Барти (Австралия)

Даниэль Роуз Коллинс (США) – Александра Саснович (Беларусь)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Пэн Шуай (Китай)

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Элисе Мертенс (Бельгия)

Донна Векич (Хорватия) – Георгина Гарсия Перес (Испания, WC)

Кристина Плишкова (Чехия) – Наталья Вихлянцева (Россия)

Магдалена Рыбарикова (Словакия, 16) – Йоханна Конта (Великобритания)

Петра Квитова (Чехия, 10) – Леся Цуренко (Украина)