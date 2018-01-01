Мадрид (WTA): Свитолина вышла во второй круг, Костюк уступила в старте
Mutua Madrid Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Мадриде (Испания) на грунтовых кортах местного комплекса Caja Mágica. С 2009 года женский турнир относится к серии WTA Premier Mandatory с призовым фондом в около 6 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 64 участницы в одиночном разряде и 28 пар.
Даты: 5 – 13 мая
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 8 000 930 долларов
Действующая чемпионка: Симона Халеп (Румыния)
Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Елена Остапенко (5), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)
Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк
Расписание и результаты матчей:
Первый круг
Ализе Корне (Франция) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 2:6, 2:6
победитель квалификации – победитель квалификации
Кики Бертенс (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 6:4
Елена Остапенко (Латвия, 5) – Ирина Бегу (Румыния)
Тимя Бабош (Венгрия) – Юлия Гёргес (Германия, 11)
победитель квалификации – Александра Саснович (Беларусь)
Донна Векич (Хорватия) – Георгина Гарсия Перес (Испания, WC)
Слоан Стивенс (США, 9) – победитель квалификации
Дарья Гаврилова (Австралия) – Каролина Возняцки (Дания, 2)
Чжан Шуай (Китай) – Наоми Осака (Япония)
победитель квалификации – победитель квалификации
Каролин Гарсия (Франция, 7) – Доминика Цибулкова (Словакия)
Ван Цян (Китай) – Дарья Касаткина (Россия, 14)
Александра Крунич (Сербия) – Виктория Азаренко (Беларусь, SR)
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Элисе Мертенс (Бельгия)
Анастасия Севастова (Латвия, 15) – победитель квалификации
Марта Костюк (Украина, WC) – Лара Арруабаррена (Испания, WC) – 3:6 6:4 2:6
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, WC) – Зарина Дияс (Казахстан, LD)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Пэн Шуай (Китай)
Сара Соррибес-Тормо (Испания, WC) – Мэдисон Кис (США, 13)
победитель квалификации – Эшли Барти (Австралия)
Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – Мария Шарапова (Россия)
Магдалена Рыбарикова (Словакия, 16) – Йоханна Конта (Великобритания)
Анетт Контавейт (Эстония) – Винус Уильямс (США, 8)
Сорана Кырстя (Румыния) – Катержина Синякова (Чехия)
Саманта Стосур (Австралия) – Анастасия Павлюченкова (Россия)
Симона Халеп (Румыния, 1) – Екатерина Макарова (Россия)
Кристина Младенович (Франция) – Коко Вандевей (США, 12)
Барбора Стрыцова (Чехия) – Карла Суарес-Наварро (Испания)
Петра Мартич (Хорватия) – Светлана Кузнецова (Россия)
Петра Квитова (Чехия, 10) – Леся Цуренко (Украина)
Елена Веснина (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия, 6)
Полная версия правил