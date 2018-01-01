Мадрид (WTA): Шарапова сыграет с Бегу, Азаренко – с Плишковой

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Мадриде.

Mutua Madrid Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Мадриде (Испания) на грунтовых кортах местного комплекса Caja Mágica. С 2009 года женский турнир относится к серии WTA Premier Mandatory с призовым фондом в около 6 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 64 участницы в одиночном разряде и 28 пар.

Даты: 5 – 13 мая

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 8 000 930 долларов

Действующая чемпионка: Симона Халеп (Румыния)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Елена Остапенко (5), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк

Расписание и результаты матчей:

Второй круг

07.05 (13:00) Каролин Гарсия (Франция, 7) – Петра Мартич (Хорватия) –

07.05 (14:30) Чжан Шуай (Китай) – Кристина Младенович (Франция) –

07.05 (14:30) Ирина Бегу (Румыния) – Мария Шарапова (Россия) –

07.05 (16:00) Анастасия Севастова (Латвия, 15) – Кики Бертенс (Нидерланды) –

07.05 (16:00) Эшли Барти (Австралия) – Каролина Возняцки (Дания, 2) –

07.05 (19:00) Лара Арруабаррена (Испания, WC) – Юлия Гёргес (Германия, 11) –

07.05 (21:00) Слоан Стивенс (США, 9) – Саманта Стосур (Австралия) –

07.05 (22:30) Виктория Азаренко (Беларусь, SR) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) –

08.05 (13:00) Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Донна Векич (Хорватия) –

08.05 (13:00) Карла Суарес-Наварро (Испания) – Элина Свитолина (Украина, 4) –

08.05 (13:00) Петра Квитова (Чехия, 10) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, WC) –

08.05 (13:00) Кристина Плишкова (Чехия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, WC) –

08.05 (13:00) Йоханна Конта (Великобритания) — Бернарда Пера (США) –

08.05 (13:00) Сорана Кырстя (Румыния) — Дарья Касаткина (Россия, 14) –

08.05 (13:00) Симона Халеп (Румыния, 1) – Элисе Мертенс (Бельгия) –

08.05 (13:00) Александра Саснович (Беларусь) – Анетт Контавейт (Эстония) –

Первый круг