Мадрид (WTA): Шарапова обыграла Младенович и вышла в 1/4 финала

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женского турнира в Мадриде.

Mutua Madrid Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Мадриде (Испания) на грунтовых кортах местного комплекса Caja Mágica. С 2009 года женский турнир относится к серии WTA Premier Mandatory с призовым фондом в около 6 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 64 участницы в одиночном разряде и 28 пар.

Даты: 5 – 13 мая

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 8 000 930 долларов

Действующая чемпионка: Симона Халеп (Румыния)

Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Елена Остапенко (5), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)

Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк

Расписание и результаты матчей:

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 1) – Кристина Плишкова (Чехия, Q) – 6:1, 6:4

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Юлия Гергес (Германия, 11) – 6:2, 6:4

Слоан Стивенс (США, 9) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) – 2:6, 3:6

Кики Бертенс (Нидерланды) – Каролина Возняцки (Дания, 2) – 6:2, 6:2

Петра Квитова (Чехия, 10) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:7 (4), 6:3, 6:3

Бернарда Пера (США, Q) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:2, 2:6, 4:6

Мария Шарапова (Россия) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 6:4

09.05 (21:00) Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Дарья Касаткина (Россия, 14) –

Второй круг

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 7:5

Чжан Шуай (Китай) – Кристина Младенович (Франция) – 4:6, 6:4, 3:6

Ирина Бегу (Румыния) – Мария Шарапова (Россия) – 5:7, 1:6

Анастасия Севастова (Латвия, 15) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 1:6, 4:6

Эшли Барти (Австралия) – Каролина Возняцки (Дания, 2) – 2:6, 6:4, 4:6

Лара Арруабаррена (Испания, WC) – Юлия Гергес (Германия, 11) – 6:2, 4:6, 2:6

Слоан Стивенс (США, 9) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:1, 6:3

Виктория Азаренка (Беларусь, SR) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) – 2:6, 6:1, 5:7

Петра Квитова (Чехия, 10) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, WC) – 6:3, 7:6 (8)

Кристина Плишкова (Чехия, Q) – Сара Соррибес-Тормо (Испания, WC) – 7:5, 6:2

Симона Халеп (Румыния, 1) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:0, 6:3

Сорана Кырстя (Румыния) – Дарья Касаткина (Россия, 14) – 3:6, 1:6

Карла Суарес-Наварро (Испания) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 2:6, 7:6 (3), 6:4

Александра Саснович (Беларусь) – Анетт Контавейт (Эстония) – 2:6, 6:4, 6:2

Йоханна Конта (Великобритания) – Бернарда Пера (США, Q) – 4:6, 3:6

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 6:4, 6:1

Первый круг