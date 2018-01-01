Мадрид (WTA): Халеп разгромила Мертенс, Контавейт обыграла Саснович
Mutua Madrid Open – профессиональный теннисный турнир, проводимый в апреле в Мадриде (Испания) на грунтовых кортах местного комплекса Caja Mágica. С 2009 года женский турнир относится к серии WTA Premier Mandatory с призовым фондом в около 6 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 64 участницы в одиночном разряде и 28 пар.
Даты: 5 – 13 мая
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 8 000 930 долларов
Действующая чемпионка: Симона Халеп (Румыния)
Лидеры посева: Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (2), Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Елена Остапенко (5), Каролина Плишкова (6), Каролин Гарсия (7), Винус Уильямс (8)
Украинки на турнире: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк
Расписание и результаты матчей:
Второй круг
Каролин Гарсия (Франция, 7) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 7:5
Чжан Шуай (Китай) – Кристина Младенович (Франция) – 4:6, 6:4, 3:6
Ирина Бегу (Румыния) – Мария Шарапова (Россия) – 5:7, 1:6
Анастасия Севастова (Латвия, 15) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 1:6, 4:6
Эшли Барти (Австралия) – Каролина Возняцки (Дания, 2) – 2:6, 6:4, 4:6
Лара Арруабаррена (Испания, WC) – Юлия Гергес (Германия, 11) – 6:2, 4:6, 2:6
Слоан Стивенс (США, 9) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:1, 6:3
Виктория Азаренка (Беларусь, SR) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) – 2:6, 6:1, 5:7
Петра Квитова (Чехия, 10) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, WC) – 6:3, 7:6 (8)
Кристина Плишкова (Чехия, Q) – Сара Соррибес-Тормо (Испания, WC) – 7:5, 6:2
Симона Халеп (Румыния, 1) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:0, 6:3
Сорана Кырстя (Румыния) – Дарья Касаткина (Россия, 14) – 3:6, 1:6
Карла Суарес-Наварро (Испания) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 2:6, 7:6(3), 6:4
Александра Саснович (Беларусь) – Анетт Контавейт (Эстония) – 2:6, 6:4, 6:2
08.05 (21:00) Йоханна Конта (Великобритания) – Бернарда Пера (США, Q) –
08.05 (22:30) Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Донна Векич (Хорватия) –
Первый круг
Ализе Корне (Франция) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 2:6, 2:6
Кики Бертенс (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 6:4
Елена Остапенко (Латвия, 5) – Ирина Бегу (Румыния) – 3:6,3:6
Каролин Гарсия (Франция, 7) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 6:1, 7:5
Тимя Бабош (Венгрия) – Юлия Гергес (Германия, 11) – 2:6, 4:6
Петра Мартич (Хорватия) – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:4, 6:2
Марта Костюк (Украина, WC) – Лара Арруабаррена (Испания, WC) – 3:6, 6:4, 2:6
Елена Веснина (Россия) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) – 4:6, 2:6
Анетт Контавейт (Эстония) – Винус Уильямс (США, 8) – 3:6, 6:3, 6:2
Кристина Младенович (Франция) – Коко Вандевей (США, 12) – 7:5, 6:0
Ван Цян (Китай) – Дарья Касаткина (Россия, 14) – 5:7, 6:7 (6)
Дарья Гаврилова (Австралия) – Каролина Возняцки (Дания, 2) – 3:6, 1:6
Сорана Кырстя (Румыния) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 2:6, 6:4
Саманта Стосур (Австралия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:1, 6:7 (2), 6:3
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, WC) – Зарина Дияс (Казахстан, LD) – 6:4, 2:6, 6:2
Барбора Стрыцова (Чехия) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 3:6, 3:6
Анастасия Севастова (Латвия, 15) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 4:6, 6:3
Арина Соболенко (Беларусь) – Бернарда Пера (США) – 4:6, 6:2, 3:6
Симона Халеп (Румыния, 1) – Екатерина Макарова (Россия) – 6:1, 6:0
Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – Мария Шарапова (Россия) – 4:6, 1:6
Александра Крунич (Сербия) – Виктория Азаренка (Беларусь, SR) – 3:6, 3:6
Чжан Шуай (Китай) – Наоми Осака (Япония) – 6:1, 7:5
Сара Соррибес-Тормо (Испания, WC) – Мэдисон Кис (США, 13) – 7:5, 6:2
Слоан Стивенс (США, 9) – Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) – 6:3, 6:2
Сара Эрани (Италия) – Эшли Барти (Австралия) – 1:6, 4:6
Даниэль Роуз Коллинс (США) – Александра Саснович (Беларусь) – 5:7, 2:6
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Пэн Шуай (Китай) – 6:4, 6:2
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 4:6, 4:6
Донна Векич (Хорватия) – Георгина Гарсия Перес (Испания, WC) – 6:2, 6:4
Кристина Плишкова (Чехия) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:4, 6:4
Магдалена Рыбарикова (Словакия, 16) – Йоханна Конта (Великобритания) – 3:6, 5:7
Петра Квитова (Чехия, 10) – Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:2
Полная версия правил