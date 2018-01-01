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Украинки узнали соперниц по первому раунду турнира в Мадриде

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Состоялась жеребьевка женской сетки Mutua Madrid Open.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В основной сетке турнира WTA Premier Mandatory в Мадриде примут участие сразу три украинские теннисистки – Элина Свитолина, Леся Цуренко и Марта Костюк.

Сегодня состоялась жеребьевка Mutua Madrid Open, по итогам которой все три украинки узнали своих соперниц по первому раунду.

Элина Свитолина получила 4-й номер посева. В первом раунде она сыграет с француженкой Ализе Корне, которая занимает 34-е место в мировом рейтинге.

Лесю Цуренко в первом же раунде ждет тяжелое испытание в виде 10-й ракетки мира Петры Квитовой.

Марта Костюк попала в основную сетку турнира в Мадриде благодаря уайлд-карду. В первом украинка сыграет с еще одной обладательницей уайлд-карда – 80-й ракеткой мира Ларой Арруабареной Весино из Испании.

Отметим, что сквозь сито квалификации пробиться в основную сетку турнира в Мадриде также попытается Катерина Бондаренко.

Mutua Madrid Open-2018 пройдет с 5 по 12 мая. Действующей чемпионкой турнира является Симона Халеп.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс снялась с турнира в Мадриде.

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Теги: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Мадрид, WTA, теннис, соперники
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