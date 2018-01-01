Джокович необычным образом готовится к турниру в Мадриде

Сербский теннисист занялся греблей.

Сербский теннисист Новак Джокович в рамках подготовки к турниру в Мадриде решил заняться греблей на каяке.

Джокович принял участие в тренировочной сессии Федерации каякинга Сербии. Вместе с теннисистом в тренировках участвует его тренер Мариан Вайда и фитнес-тренер Гебхард Гритш.

Ранее сообщалось о том, что Серена Уильямс снялась с турнира в Мадриде.

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