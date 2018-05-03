Долгополов снялся с турнира в Мадриде

Долгополов не сыграет на четвертом Мастерсе в сезоне.

Первую ракетку Украины Александра Долгополова продолжает беспокоить травма руки и он пропустит очередной турнир – в этот раз он снялся с турнира в Мадриде.

Ранее в этом году Александр также не стартовал на Мастерсах в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.

В последний раз Долгополов выступал в туре на кортах в Марокко, где зачехлил ракетку после первого круга. Всего в этом сезоне наш теннисист провел только девять матчей, потерпел четыре поражения при пяти победах.

На Мастерсе в Мадриде свой лучший результат Долгополов показал в 2012 году, когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне украинец проиграл на старте квалификации Лукашу Лацко.

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