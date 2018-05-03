Украинка Завацкая остановилась в четвертьфинале в Рабате
Катарина Завацкая провела свой дебютный матч 1/4 финала в WTA-туре.
Украинская теннисистка Катарина Завацкая в четвертьфинале турнира в Рабате проиграла восьмой сеяной на турнире Се Шувэй из Тайваня 1:6, 1:6.
Се Шувэй, которая находится в мировом рейтинге на 200 позиций выше нашей теннисистки, отдала Завацкой один гейм на своей подаче, а сама оформила шесть брейков.
На этой неделе в Рабате 18-летняя Завацкая впервые в карьере оформила победу в основной сетке в туре.
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