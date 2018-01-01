Полицейские остановили автомобиль французской теннисистки, чтобы сделать селфи

Кристину Младенович узнали полицейские Мадрида и не упустили возможности сделать памятное фото.

Полицейские Мадрида решили остановить французскую теннисистку Кристину Младенович, которая вместе с водителем ехала столицей Испании.

Полицейские остановили машину Младенович, так как захотели сделать памятное фото с 22-й ракеткой мира. Француженка сфотографировалась с мужчинами и поделилась забавным происшествием со своими фанатами в Twitter.

When the policia🇪🇸asks you to pull over(your driver is freaking out)....and, for an unexpected reason!🙈😂😅

Un placer estar de vuelta Madrid☺️ pic.twitter.com/M5hpaCrmoe — Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) 2 мая 2018 г.

Отметим, что грунтовой турнир в Мадриде пройдет с 5-го по 13-е мая.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке состоялась премьера фильма о Серене Уильямс.

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