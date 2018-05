Полицейские остановили автомобиль французской теннисистки, чтобы сделать селфи

Полицейские Мадрида решили остановить французскую теннисистку Кристину Младенович, которая вместе с водителем ехала столицей Испании.

Полицейские остановили машину Младенович, так как захотели сделать памятное фото с 22-й ракеткой мира. Француженка сфотографировалась с мужчинами и поделилась забавным происшествием со своими фанатами в Twitter.

When the policia🇪🇸asks you to pull over(your driver is freaking out)....and, for an unexpected reason!🙈😂😅

Un placer estar de vuelta Madrid☺️ pic.twitter.com/M5hpaCrmoe