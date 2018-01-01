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Полицейские остановили автомобиль французской теннисистки, чтобы сделать селфи

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Кристину Младенович узнали полицейские Мадрида и не упустили возможности сделать памятное фото.
Кристина Младенович
Кристина Младенович
twitter.com/KikiMladenovic

Полицейские Мадрида решили остановить французскую теннисистку Кристину Младенович, которая вместе с водителем ехала столицей Испании. 

Полицейские остановили машину Младенович, так как захотели сделать памятное фото с 22-й ракеткой мира. Француженка сфотографировалась с мужчинами и поделилась забавным происшествием со своими фанатами в Twitter. 

Отметим, что грунтовой турнир в Мадриде пройдет с 5-го по 13-е мая. 

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке состоялась премьера фильма о Серене Уильямс.

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Теги: теннис, Кристина Младенович
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