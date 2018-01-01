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Украинец может быть избран в совет директоров ATP

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Сергей Стаховский претендует на должность от совета игроков.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский

Украинец Сергей Стаховский может быть избран в совет директоров Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) от совета игроков.

Место в совете директоров по квоте игроков останется вакантным после ухода с должности Джорджо Ди Палермо.

Теперь на его место будет избран человек из 12 кандидатур. Кроме Сергея на должность претендуют Жюльен Беннето (теннисист), Уго Коломбини (экс-игрок, теннисный агент), Алекс Корретха (экс-вторая ракетка мира), Венсан Ставу (теннисный менеджер).

"Совет директоров - это высший орган ATP. Всего в нем есть шесть человек, из которых трое представляют турниры, трое — игроков и один президент. Я иду на эту позицию от игроков как один из 12 кандидатов", - цитирует Стаховского Btu.org.ua.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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