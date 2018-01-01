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Серена Уильямс снялась с турнира в Мадриде

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Вместо Серены в Мадриде выступит Коко Вандевей.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Серена Уильямс отказалась от участия в турнире в Мадриде, сообщает официальный сайт соревнований.

Также американка не сыграет на благотворительном мини-турнире. Место Серены на корте займет ее соотечественница Коко Вандевей.

"Сожалеем, что Серена не сможет сыграть. Желаем ей скорейшего восстановления. Она является одной из величайших чемпионок в нашем виде спорта, её появление на турнире всегда превращает соревнования в настоящее зрелище. Надеемся, что в будущем она вернется в Мадрид", – цитирует пресс-служба соревнований турнирного директора.

Ранее сообщалось о том, что Марта Костюк получила wild card от организаторов турнира в Мадриде.

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Теги: Серена Уильямс, Мадрид, Коко Вандевей, теннис, WTA
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