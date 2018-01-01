Маррей снялся с Ролан Гаррос

Теннисист не успел восстановиться после операции.

Британский теннисист Энди Маррей не будет участвовать в турнире Роллан Гаррос. 30-летний спортсмен не успел восстановиться после операциина бедре и не вернется на корт во время грунтового сезона.

Ожидается, что Маррей вернется на корт в июне. Британец планирует участвовать в турнире в Розмалене (Нидерланды), чтобы лучше подготовиться к Уимблдону.

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