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Маррей снялся с Ролан Гаррос

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Теннисист не успел восстановиться после операции.
Энди Маррей
Энди Маррей
Getty Images

Британский теннисист Энди Маррей не будет участвовать в турнире Роллан Гаррос. 30-летний спортсмен не успел восстановиться после операциина бедре и не вернется на корт во время грунтового сезона.

Ожидается, что Маррей вернется на корт в июне. Британец планирует участвовать в турнире в Розмалене (Нидерланды), чтобы лучше подготовиться к Уимблдону.

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Теги: Энди Маррей, Ролан Гаррос, теннис, корт, Уимблдон
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