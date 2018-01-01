Переключиться на мобильную версию

Возняцки выпустила коллекцию солнцезащитных очков

Комментариев: 0
Датская теннисистка решила заняться бизнесом.
Каролин Возняцки
Каролин Возняцки
Getty Images

Каролин Возняцки начала сотрудничать с компанией OVVO, которая занимается выпуском солнцезащитных очков. Совместно с фирмой теннисистка выпустила новую линию очков.

"Я думаю, что солнцезащитные очки – один из самых крутых аксессуаров. Они используются везде. Когда я выхожу с корта, сразу надеваю их. Очки новой линейки произведены из титана, поэтому они очень лёгкие и надежные. Для меня это важно. Будучи спортсменкой, я часто бросаю вещи в сумку. И важно, чтобы они не ломались, если на них наступить", — передает слова Возняцки CBSLocal.

Ранее сообщалось, что Возняцки может пропустить турнир из-за угроз в адрес ее семьи.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Каролин Возняцки, теннис, очки, спорт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь