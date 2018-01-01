Возняцки выпустила коллекцию солнцезащитных очков

Датская теннисистка решила заняться бизнесом.

Каролин Возняцки начала сотрудничать с компанией OVVO, которая занимается выпуском солнцезащитных очков. Совместно с фирмой теннисистка выпустила новую линию очков.

"Я думаю, что солнцезащитные очки – один из самых крутых аксессуаров. Они используются везде. Когда я выхожу с корта, сразу надеваю их. Очки новой линейки произведены из титана, поэтому они очень лёгкие и надежные. Для меня это важно. Будучи спортсменкой, я часто бросаю вещи в сумку. И важно, чтобы они не ломались, если на них наступить", — передает слова Возняцки CBSLocal.

Ранее сообщалось, что Возняцки может пропустить турнир из-за угроз в адрес ее семьи.

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