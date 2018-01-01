Уильямс: Надеюсь, для следующей первой ракетки, родившей ребенка, правила изменят

Серена Уильямс высказала мнение о том, что теннисисткам не предоставляют закрепленный рейтинг в связи с беременностью и родами.

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс высказала надежду, что для других теннисисток, решивших забеременеть, изменят правила и им будет легче, чем ей.

"Раньше, если ты не могла играть из-за беременности или травмы, то получала особый рейтинг. Если ты переставала играть, будучи первой ракеткой мира, то по возвращении вновь становилась первой. Потом правила поменялись. Сейчас мне нелегко, так как я в первом же круге могу попасть на лидера рейтинга. Но я смирилась с этим, это нормально. Ты должна играть как можно лучше в любом случае.

Я вижу, что соперницы настраиваются на меня, как на первую ракетку мира, так что мне всегда нужно быть готовой. Мне нужно больше тренироваться.

Надеюсь, для следующей первой ракетки мира, которая решит родить ребенка, правило поменяют, чтобы она не возвращалась в тур на 400-ю строчку рейтинга", - сказала Уильямс в эфире программы The View.

Напомним, Серена Уильямс родила дочь 1 сентября 2017 года, сейчас американка занимает 449-е место в рейтинге.

Ранее Серена Уильямс обвинила владельца турнира в Мадриде в сексизме.

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