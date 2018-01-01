Стаховский проиграл на старте турнира в Остраве

Сергей Стаховский продолжил серию неудач.

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский потерпел поражение в одиночном разряде на "челленджере" в чешской Остраве.

Украинский теннисист в трехсетовом поединке оказался слабее бельгийца Артура Де Грефа.

В решающей партии украинец первым вышел вперед с брейком, но затем до конца встречи смог защитить только один гейм на своей подаче.

Сергей Стаховский – Артур Де Греф – 4:6, 6:3, 3:6

Это поражение стало для Стаховского третьим подряд в одиночном разряде. Из десяти последних поединков Сергей выиграл всего два.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!