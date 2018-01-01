Завацкая отпраздновала первую в карьере победу на турнирах WTA

Катарина Завацкая пробилась во второй раунд на соревнованиях в Марокко.

Украинка Катарина Завацкая, получившая wild card на турнир в Рабате, выиграла стартовый матч у марокканской теннисистки Диайе Эль-Жарди – 6:2, 6:3.

В первом сете украинка достаточно уверенно начала, поведя 4:0 и довела сет до победы 6:2.

Во втором сете борьба была более упорной, но все-таки разница в уровне соперниц сказалась – хозяйка турнира теряла подачу четырежды и шансов на спасение у нее не было.

Поединок продолжался 1 час и 17 минут. На счету украинки семь брейков, сопернице удалось выиграть три гейма на подаче нашей теннисистки.

В третий раз Катарина Завацкая стартовала в основной сетке турнира WTA. После двух поражений в прошлом сезоне в Куала-Лумпуре и Сеуле 18-летняя теннисистка оформила дебютную победу в туре.

Во втором раунде украинку ждет поединок против румынки Александры Дулгеру (WTA 176), которая обыграла четвертую сеяную Тимею Бабош.

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