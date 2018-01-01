Переключиться на мобильную версию

Костюк претендует на награду "Прорыв месяца" в апреле

Комментариев: 0
Украинская теннисистка впервые будет участвовать в голосовании от WTA.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк попала в число претенденток на звание "Прорыв месяца" в апреле.

В прошлом месяце 15-летняя киевлянка запомнилась теннисным болельщикам по всему миру своим выступлением на турнире WTA Premier в Штутгарте.

Там юная украинка выиграла три раунда квалификации, одержала дебютную победу в основной сетке турнира WTA и на равных боролась с седьмой ракеткой мира Каролин Гарсией.

Помимо Костюк в число претенденток вошли Бернарда Пера и Ана Богдан. Американка в апреле дошла до четвертьфинала на "Премьере" в Чарльстоне - лучший ее результат в WTA-туре на данный момент, а румынка стала полуфиналисткой турниров в Монтеррее и Боготе, где уступила только будущим чемпионкам.

Отдать свой голос за Марту Костюк в голосовании "Прорыв месяца" можно здесь.

Напомним, Марта Костюк получила wild card в основную сетку турнира WTA Premier Mandatory в Мадриде, который стартует на следующей неделе.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: теннис, WTA, Марта Костюк
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь