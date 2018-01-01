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Костюк сыграет в основной сетке турнира в Мадриде

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Украинка все больше и больше пользуется популярностью у теннисных поклонников.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

15-летняя Марта Костюк получила wild card от организаторов престижного турнира WTA категории Premier Mandatory в Мадриде.

Таким образом, украинка без квалификации начнет соревнования с основной сетки.

Помимо Марты на турнире, который пройдет с 5 по 12 мая, выступят еще две украинки – Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Напомним, в начале нынешней неделе Костюк обновила личный рекорд в рейтинге WTA, став 133 ракеткой мира.

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Теги: теннис, WTA, Марта Костюк, Мадрид
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