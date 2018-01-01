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Долгополов снялся с турнира в Стамбуле

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Александр Долгополов пропустит Istanbul Open.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

Первая ракетка Украины Александр Долгополов снялся с турнира серии АТР 250 в Стамбуле, сообщает Tennis World USA.

Этот турнир стал третьим, который Долгополову пришлось пропустить из-за травмы запястья.

Теннисиста в Стамбуле заменит россиянин Михаил Южный.

Отметим, что украинец пока еще находится в заявке турнира в Мадриде, запланированном на 5-12 мая.

Напомним, в нынешнем сезоне Долгополов поучаствовал только в четырех турнирах. После Australian Open, где украинец травмировался, он смог провести только один матч.

Ранее сообщалось, что Александр Долгополов снялся с турнира серии АТР 250 в Будапеште.

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Теги: Александр Долгополов, ATP, теннис
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