Уильямс обвинила владельца турнира в Мадриде в сексизме и невежестве

Серена Уильямс пообещала поговорить с невоспитанным Ионом Цириаком.

Бывшая первая ракетка мира и 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс прокомментировала слова владельца турнира серии Премьер в Мадриде Иона Цириака.

Накануне Цириак высказался по поводу веса американской теннисистки.

"Серена весит 90 килограммов в свои 36 лет. Я бы хотел видеть женский теннис другим", - сказал румынский бизнесмен.

Уильямс назвала высказывание сексистским и невежественным.

"Я считаю, что люди имеют право на собственную точку зрения. Женский теннис не ограничивается только мной. Но я с ним обязательно поговорю. Это невежественные и сексистские слова. Я думаю, он просто невоспитанный человек", – цитирует Уильямс New York Times.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке представили фильм о Серене Уильямс.

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