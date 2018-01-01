Переключиться на мобильную версию

Свитолина – о поражении от Гарсии: На одном-двух брейкпоинтах я могла бы сыграть лучше

Комментариев: 0
Элина Свитолина прокомментировала поражения в четвертьфинале турнира в Штутгарте.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Элина Свитолина объяснила, почему не удалось обыграть француженку Каролин Гарсию в 1/4 финала турнира в Штутгарте.

"Думаю, что я была готова к этому матчу и сыграла хорошо. Это был хороший поединок с обеих сторон. Думаю, что мы показали действительно хороший уровень тенниса. Я смогла увидеть, что те вещи, над которыми я работаю, они получаются. Трудно играть против того, кто играет здорово. Тебе нужно действительно удерживать свой уровень. Сегодня, к сожалению, в конце матча я не смогла ему соответствовать. Это лишь процесс перехода на грунтовые корты.

Конечно, я немного разочарована. Я могла бы где-то и чуть лучше сыграть. Я также могла выполнить брейк при счете 4-5 во втором сете, было несколько брейкпоинтов, на которых я могла бы отыграть лучше. Это теннис, если ты не используешь свои шансы, то их использует соперник. Сегодня Гарсия сыграла хорошо и в конце получила победу. 

На моих брейкпоинтах она провела несколько отличных розыгрышей. Был возможно один или два, где я должна была сыграть лучше, но я их не реализовала, а Гарсия повысила уровень своей игры. Я чего-то такого от нее и ожидала, потому что она всегда хорошо подает, когда уступает в счете", – приводит слова украинки официальный сайт WTA

Напомним, что Гарсия выбила на стадии 1/8 финала еще одну украинку, Марту Костюк. 

Ранее Свитолина заявила, что ей всегда дается тяжело переход на грунтовое покрытие. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Каролин Гарсия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь