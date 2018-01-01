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Свитолина: С Гарсией мне снова будет непросто

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Элина Свитолина прокомментировала предстоящий матч с Каролин Гарсией.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в Штутгарте встретится с обидчицей Марты Костюк Каролин Гарсией. Свитолина ожидает серьезной борьба, учитываю, что украинка еще не привыкла к новому покрытию.

"Я видела, как Вондроусова играла в первом туре и в квалификации. Она отлично пробивает, хорошо двигается. Я понимала, что матч будет непростым. Моей главной целью было привыкнуть к покрытию и найти нужный темп. Я была готова к борьбе. ПОсле матча я решила потренироваться, потому что не до конца чувствовала свою игру. Над некоторыми вещами нужно было серьезно поработать. Это помогло завершить день в хорошем настроении.

Новое покрытие - это всегда стресс. Нужно рассматривать каждую мелочь. Нужно иначе двигаться и иначе бить.

Следующей соперницей станет Гарсия. Мы уже встречались раньше, и каждый раз это была серьезная борьба. Нужно показать свой лучший теннис и быть готовой ко всему. Мне снова будет непросто", - цитирует Сивтолину пресс-служба WTA.

Ранее сообщалось, что Свитолина стала автором лучшего удара дня на турнире в Штутгарте.

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Теги: Элина Свитолина, Каролин Гарсия, теннис
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