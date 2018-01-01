Контавейт: Костюк заставляет меня чувствовать себя старой

Эстонская теннисистка посоветовала следить за игрой Марты Костюк.

Эстонка Анетт Контавейт, являющаяся 31-й ракеткой мира прокомментировала игру 15-летней украинской теннисистки Марты Костюк, которая пробилась в основную сетку турнира в Штутгарте через квалификацию. 22-летняя Контавейт вышла в четвертьфинал этого турнира.

"Она так хорошо выступает и заставляет меня чувствовать себя старой! За ней стоит следить. Я в 15 лет еще играла в юниорах, но все развиваются в своем темпе. Она молодец", - сказала Контавейт на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк не смогла пройти седьмую ракетку мира и покинула турнир в Штутгарте.

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