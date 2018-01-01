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Третья и четвертая ракетки Украины пропустят турнир в Марокко

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Катерина Козлова и Катерина Бондаренко не выступят на турнире в Рабате.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Катерина Бондаренко пропустят турнир в Рабате (Марокко), который состоится на следующей неделе.

Спортсменки не смогут выступить на турнире Лаллы Мерьем из-за травм.

Козлова повредила колено, из-за чего пропустила турниры в Лугано и Стамбуле, а Бондаренко. в свою очередь, повредилась во время игры за сборную Украины в Кубке Федерации, после чего не смогла завершить поединок второго круга в Турции.

Ранее сообщалось, что 15-летняя Марта Костюк не смогла пройти седьмую ракетку мира и проиграла во втором круге турнира в Штутгарте.

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Теги: Катерина Козлова, Катерина Бондаренко, теннис
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