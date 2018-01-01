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Свитолина стала автором лучшего удара дня на турнире в Штутгарте

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Бэкхенд украинки признан лучшим за четвертый день турнира.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина стала автором лучшего удара четвертого игрового дня на турнире серии WTA Premier в Штутгарте.

В розыгрыше с 18-летней чешкой Маркетой Вондроушовой во втором круге украинка сначала вышла к сетке, "вытащив" мяч, а после успешно защитила свою подачу эффектным бэкхендом.

Ранее сообщалось, что Свитолина добыла победу над Маркетой Вондрусовой в 1/8 финала турнира категории Premier.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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