Свитолина стала автором лучшего удара дня на турнире в Штутгарте
Бэкхенд украинки признан лучшим за четвертый день турнира.
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина стала автором лучшего удара четвертого игрового дня на турнире серии WTA Premier в Штутгарте.
В розыгрыше с 18-летней чешкой Маркетой Вондроушовой во втором круге украинка сначала вышла к сетке, "вытащив" мяч, а после успешно защитила свою подачу эффектным бэкхендом.
Ранее сообщалось, что Свитолина добыла победу над Маркетой Вондрусовой в 1/8 финала турнира категории Premier.
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