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Свитолина: Грунт забирает много сил, мне всегда трудно дается переход на это покрытие

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Элина Свитолина прокомментировала выход в 1/4 финала турнира в Штутгарте.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу над Маркетой Вондрусовой в 1/8 финала турнира категории Premier, который ныне проходит в Штутгарте.

"Всегда трудно играть с соперницей, которая немного травмирована. Грунтовый корт также не помогает с такого типа повреждениями. Будем надеяться, что она быстро поправится.

В первом сете Вондрусова показала отличный теннис, здесь она уже провела несколько матчей и перед этим отыграла еще один турнира, ей было немного привычнее, чем мне. Я старалась найти свою игру, иногда возможно хотела слишком многого. Дальше буду тренироваться, надеюсь, что буду готова к следующему матчу.

Чувствую ли я больше давления перед началом грунтового сезона по сравнению с прошлым годом? Не в первый раз есть давление, я уже немного привыкла к этому. Я стараюсь наслаждаться временем на корте, этой битвой, этим испытанием, и найти способ, чтобы победить. Грунт забирает много сил, мне всегда трудно дается переход на это покрытие. Я всегда беру несколько недель, чтобы подготовится, поэтому дальше одного дня я не загадываю", – приводит слова Свитолиной ресурс Большой теннис Украины.

Отметим, что в четвертьфинале Свитолина сыграет с Каролин Гарсией, которая выбила из сетки турнира украинку Марту Костюк. 

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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