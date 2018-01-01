Штутгарт (WTA): Свитолина на пути к четвертьфиналу прошла Вондрусову

Маркета Вондрусова отказалась продолжать матч с Элиной Свитолиной в третьем сете.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина в 1/8 финала турнира в Штутгарте прошла чешку Маркету Вондрусову.

Украинка не лучшим образом начала поединок, проиграв две своих подачи, также взяв всего два гейма. Во втором сете Свитолина преобразилась и выиграла четыре гейма на приеме.

В решающей партии теннисистки обменялись проигранными подачами на старте сета, однако после двух удачных геймов от Свитолиной, Вондрусова отказалась продолжать матч.

Таким образом украинка шагает в четвертьфинал турнира.

Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондрушова (Чехия) – 2:6, 6:1, 3:2, (отказ Вондрусовой)

Ранее сообщалось, что Марта Костюк в напряженном матче уступила Каролин Гарсии на турнире в Штутгарте.

Отметим, что именно с Гарсией Элина Свитолина сыграет в четвертьфинале.

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