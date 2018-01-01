Костюк: Хотела бы сыграть с Роджером Федерером

Марта Костюк ответила на вопросы детей.

Украинская теннисистка Марта Костюк встретилась с маленькими любителями тенниса и ответила на их вопросы.

Встреча состоялась в рамках турнира серии WTA Premier в Штутгарте, где украинка вышла во второй тур.

"Мне трудно сказать, с кем хотела бы сыграть в паре или миксте, но могу сказать точно, что играть в миксте мне больше нравится, чем в паре. Наверное, я бы сыграла с Райаном Рейнольдсом (канадский актер - ред.)

Самый длинный матч? Думаю, 3 часа и 40 минут.

У меня нет строгой диеты. Обычно я ем то, что хочу. Правда, осторожно, но все, что хочу.

Я не большая фанатка футбола. Могу посмотреть разве что какие-то важные матчи с участием украинских команд, но обычно не уделяю этому много внимания.

Мое будущее? Пока я вижу себя в теннисе, но, допускаю, что это мое решение может измениться через несколько лет.

С кем хочу сыграть? Сложно сказать. Наверное, с Роджером Федерером", - сказала Костюк.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк станет первой ракеткой в рейтинге WTA среди юниоров.

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