Надаль сыграл с мальчиком, вылечившимся от рака
Испанец сыграл в теннис с 10-летним фанатом.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел игру с 10-летним мальчиком из США Марком Краекяном, у которого три года назад была диагностирована редкая форма рака ноги.
"Мне было очень приятно поиграть с Марком, действительно было здорово", — написал Надаль в своем Instagram.
Наомним, Надаль выиграл Мастерс в Монте-Карло.
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