Надаль сыграл с мальчиком, вылечившимся от рака

Испанец сыграл в теннис с 10-летним фанатом.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел игру с 10-летним мальчиком из США Марком Краекяном, у которого три года назад была диагностирована редкая форма рака ноги.

"Мне было очень приятно поиграть с Марком, действительно было здорово", — написал Надаль в своем Instagram.

Допис, поширений Rafa Nadal (@rafaelnadal) 24 Кві 2018 р. о 7:46 PDT

Наомним, Надаль выиграл Мастерс в Монте-Карло.

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