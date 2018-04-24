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Надаль сыграл с мальчиком, вылечившимся от рака

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Испанец сыграл в теннис с 10-летним фанатом.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
instagram.com/rafaelnadal

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел игру с 10-летним мальчиком из США Марком Краекяном, у которого три года назад была диагностирована редкая форма рака ноги.

"Мне было очень приятно поиграть с Марком, действительно было здорово", — написал Надаль в своем Instagram.

Наомним, Надаль выиграл Мастерс в Монте-Карло.

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